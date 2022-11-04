Мінус 840 окупантів та 16 танків: названо нові втрати Росії
Фото: ЗСУ знищили ще 840 окупантів та 16 ворожих танків (Getty Images)
Минулої доби українські війська ліквідували 840 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення складає 74840 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.11 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 74840 (+840);
- танків - 2750 (+16);
- бойових броньованих машин - 5580 (+28);
- артилерійських систем - 1772 (+17);
- РСЗВ - 391 (+1);
- засоби ППО - 201 (+3);
- літаків - 277 (+0);
- вертольотів - 258 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8);
- крилаті ракети - 397 (+0);
- кораблі/катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12);
- спеціальна техніка - 155 (+0).
За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація ЗСУ потужно вдарила по системах ППО росіян на півдні . Також наші воїни знищили десятки одиниць живої сили ворога.
Крім того, ЗСУ 3 листопада успішно зупинили атаки ворога в Донецькій області .
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