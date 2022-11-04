ua ru
Пт, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мінус 840 окупантів та 16 танків: названо нові втрати Росії

Новость на русском →
П'ятниця 04 листопада 2022 09:06
Мінус 840 окупантів та 16 танків: названо нові втрати Росії Фото: ЗСУ знищили ще 840 окупантів та 16 ворожих танків (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Минулої доби українські війська ліквідували 840 російських окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення складає 74840 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.11 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 74840 (+840);
  • танків - 2750 (+16);
  • бойових броньованих машин - 5580 (+28);
  • артилерійських систем - 1772 (+17);
  • РСЗВ - 391 (+1);
  • засоби ППО - 201 (+3);
  • літаків - 277 (+0);
  • вертольотів - 258 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1450 (+8);
  • крилаті ракети - 397 (+0);
  • кораблі/катери - 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4174 (+12);
  • спеціальна техніка - 155 (+0).

За добу найбільші втрати ворог зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що авіація ЗСУ потужно вдарила по системах ППО росіян на півдні . Також наші воїни знищили десятки одиниць живої сили ворога.

    Крім того, ЗСУ 3 листопада успішно зупинили атаки ворога в Донецькій області .

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Війна в Україні Російська Федерація окупанти ВСУ
    NEWS
    При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
    При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
    DAILY
    Що відбувається в Кабміні Шмигаля та навіщо Зеленському злиття міністерств
    Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в Кабміні Шмигаля та навіщо Зеленському злиття міністерств