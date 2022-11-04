США оголосили про новий пакет допомоги. До нього увійшли танки

У п'ятницю, 4 листопада, США оголосили, що передадуть Україні танки Т-72 та системи протиповітряної оборони Hawk.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступник прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх.

США надсилають Україні нову військову допомогу на 400 мільйонів доларів США. До списку увійшли:

ППО Hawk;

відремонтовані танки Т-72;

250 БТР M1117;

40 бронекатерів;

1100 безпілотників Phoenix Ghost.

Як повідомляється, це чеські танки. США і Нідерланди домовилися відремонтувати 90 танків. Ремонт половини з них покриють Сполучені Штати.

Після повномасштабного вторгнення Росії у лютому США надіслали 18,3 мільярда доларів військової допомоги Україні.

ППО Hawk

Зенітно-ракетний комплекс є попередником системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Сам комплекс оцінюється в 15 млн доларів, а ракети до нього - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.

Phoenix Ghost

Тактичний дрон, розроблений для потреб війни в умовах рівнинної місцевості. Цей дрон подібний до Switchblade. Хоча його також можна використовувати для отримання зображення місцевості, його основне призначення - напад.