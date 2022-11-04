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Залякування не спрацює. Сунак та Моравецький домовились надіслати чіткий сигнал Путіну

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П'ятниця 04 листопада 2022 15:12
Залякування не спрацює. Сунак та Моравецький домовились надіслати чіткий сигнал Путіну Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр Британії Ріші Сунак провів телефонні переговори з польським колегою Матеушем Моравецьким. Домовились надіслати голові Кремля Володимиру Путіну чіткий сигнал про те, що "залякування не спрацює".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Під час переговорів сторони порушили питання посилення безпеки східного флангу НАТО. Також Сунак й Моравецький обговорили ситуацію в Білорусі й те, як Велика Британія "уважно стежить за розвитком подій".

"Обговорюючи ситуацію в Білорусі, Прем'єр-міністр сказав, що Великобританія уважно стежить за розвитком подій і підтримує Польщу перед обличчям триваючої російської агресії", - пише пресслужба Даунінг-стріт.

Зазначається, що в рамках стримування на східному фланзі, Британія збільшила можливості своїх військ та активізувала діяльність Об'єднаних експедиційних сил в Балтійському регіоні.

Також сторони обговорили необхідність надіслати Путіну чіткий сигнал про те, що його "залякування" не працюють.

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