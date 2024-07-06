Україна отримала третій Patriot від Німеччини, а в Британії новий прем'єр: новини за 5 липня

Війна Росії проти України: останні новини

В Україну прибула третя система Patriot від Німеччини

В Україну прибув третій зенітний ракетний комплекс Patriot, про передачу якого раніше повідомляла влада Німеччини.

"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет", - заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Він додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

Стармер став новим прем'єр-міністром Британії

5 липня лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став наступним прем'єр-міністром Британії.

Під час промови біля

Нагадаємо, наприкінці травня колишній прем'єр Британії Ріші Сунак розпустив парламент та призначив дострокові вибори, які відбулись вже 4 липня. Основна конкуренція була між консерваторами та лейбористами.

Під час виборів Страмер запевнив у тому, що продовжуватиме допомогу Україні у війні з Росією.

Детальніше про те, що змінять для України вибори у Великій Британії, де перемогли лейбористи - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Країни НАТО на саміті в США узгодять суттєвий пакет підтримки України, - Столтенберг

"Я очікую, що глави держав і урядів узгодять значний пакет для України", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг​.

Він також додав, що НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки з командуванням на чолі з тризірковим генералом і кількома сотнями персоналу, які працюють у штаб-квартирі НАТО в Німеччині та на матеріально-технічних вузлах у східній частині Альянсу.

Генсек зауважив, що союзники домовляться про фінансову підтримку для України, і що він також очікує більш негайної військової підтримки України, а саме, більше:

двосторонніх угод з безпеки;

роботи над поглибленою військовою оперативною сумісністю.

Столтенберг додав, що всі ці елементи складають "міст до членства" в НАТО.

В "Укренерго" анонсували день без відключень світла

В Україні з 9 по 24 липня змінять графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

9 липня: Дніпропетровська область;

10 липня: м. Київ;

11 липня: Київська, Хмельницька області;

12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

18 липня: Волинська, Львівська, Чернівецька області;

19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Як зазначили в "Укренерго", день без відключень дасть можливість визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності.

Орбан прибув з візитом до Москви

Вчора, 5 липня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, країна якого головує в Раді ЄС, після поїздки до Києва прибув з візитом до Москви з так званою "мирною місією". Там він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про візит Орбана до Москви, його мету і як на це реагують європейські політики - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Латвія передасть Україні ще 2500 бойових дронів

Латвія передасть Україні ще одну партію безпілотників у липні. В Україну буде поставлено понад 2500 бойових дронів різних типів і характеристик на суму 4 мільйони євро.

Першу партію з 300 безпілотників буде доставлено найближчими днями.

"Коаліція безпілотників набирає обертів. Наступною партією в Україну буде відправлено понад 2 500 безпілотників, вироблених сімома латвійськими компаніями. Разом з учасниками коаліції безпілотників ми постійно працюємо над тим, щоб постачати в Україну бойові дрони різної потужності відповідно до поточних потреб і вимог випробувань української армії", - сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

В Україні почали процес конфіскації активів Медведчука та його дружини

Міністерство юстиції подало позов до ВАКС з проханням конфіскувати активи Віктора Медведчука та Оксани Марченко у зв'язку із санкціями проти них.

До стягнення в дохід держави заявлено майно, яким подружжя володіє прямо й опосередковано (через фізичних та юридичних осіб):

24 автомобілі;

два повітряні судна (літак Gulfstream G650, гвинтокрил Bell-427);

прогулянкове судно типу Azimut benetti spa, назва судна - "Романс 1";

понад 20 об’єктів нерухомості;

корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо);

майнові права на вісім торговельних марок;

грошові кошти Медведчука та Марченко в еквіваленті близько 1,9 млн грн;

понад 1000 одиниць історико-культурних і матеріальних цінностей (годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер’єру, залізничний вагон-ресторан із меблями).

"Збираюся перемагати". Байден заявив, що не зніметься з виборів

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не зніматиме свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів.

"Я балотуюся і збираюся знову перемогти, - сказав Байден під час виступу.

Він звернувся до виборців і заявив, що став їх кандидатом і вони не побачать ніякого іншого.

"Ви проголосували за мене, щоб я став вашим кандидатом. Нікого іншого. Вони намагаються виштовхнути мене з перегонів. Дозвольте мені сказати це настільки чітко, наскільки це можливо: Я залишаюся в перегонах", - зазначив він.

Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США

Український президент Володимир Зеленський заінтригував заявою, що США зробили ще один крок для зміцнення протиповітряної оборони України.

"Я дякую Німеччині за Patriot, який уже в Україні. Сильна новина. І ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших Patriot. Працюємо далі, і будуть обовʼязково нові рішення", - заявив Зеленський під час вечірнього звернення.

Водночас на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад президент також наголошував на допомозі від Штатів.

"Між нами, без деталей, але ще сьогодні ми вже отримали посилення окремо від США. Також хочу подякувати. Посилення вже відбулося", - заявив він.