Латвія поставить Україні ще 2500 бойових дронів

Латвія передасть Україні ще одну партію безпілотників у липні. В Україну буде поставлено понад 2500 бойових дронів різних типів і характеристик на суму 4 мільйони євро.

Першу партію з 300 безпілотників буде доставлено найближчими днями.

"Коаліція безпілотників набирає обертів. Наступною партією в Україну буде відправлено понад 2 500 безпілотників, вироблених сімома латвійськими компаніями. Разом з учасниками коаліції безпілотників ми постійно працюємо над тим, щоб постачати в Україну бойові дрони різної потужності відповідно до поточних потреб і вимог випробувань української армії", - сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Цього року Міністерство оборони Латвії виділило на коаліцію дронів 20 млн євро, з яких понад 10 млн євро призначені для закупівлі дронів у латвійської оборонної промисловості.

Наразі до Міжнародної коаліції безпілотників входять 14 країн - Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Німеччина, Данія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія, Франція, Швеція та Естонія.