Латвія поставить Україні ще 2500 бойових дронів
Латвія передасть Україні ще одну партію безпілотників у липні. В Україну буде поставлено понад 2500 бойових дронів різних типів і характеристик на суму 4 мільйони євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Латвії.
Першу партію з 300 безпілотників буде доставлено найближчими днями.
"Коаліція безпілотників набирає обертів. Наступною партією в Україну буде відправлено понад 2 500 безпілотників, вироблених сімома латвійськими компаніями. Разом з учасниками коаліції безпілотників ми постійно працюємо над тим, щоб постачати в Україну бойові дрони різної потужності відповідно до поточних потреб і вимог випробувань української армії", - сказав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Цього року Міністерство оборони Латвії виділило на коаліцію дронів 20 млн євро, з яких понад 10 млн євро призначені для закупівлі дронів у латвійської оборонної промисловості.
Наразі до Міжнародної коаліції безпілотників входять 14 країн - Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Німеччина, Данія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія, Франція, Швеція та Естонія.
Коаліція дронів
У відповідь на російську агресію країни світу об'єднують зусилля, щоб допомогти Україні. Одним із ключових кроків у цьому напрямку стало створення коаліції дронів. Ця ініціатива спрямована на закупівлю дронів для української армії.
Як наголосила заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко, українська сторона налагоджує тісну співпрацю із союзниками, надаючи їм цінні дані, отримані під час випробувань БПЛА у реальних бойових умовах.
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