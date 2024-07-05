Орбан прибув з візитом до Москви, планує зустрітись з Путіним

Сьогодні, 5 липня, голова угорського уряду Віктор Орбан прибув з візитом до Москви . Планує зустрітись з головою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника прем'єр-міністра Берталана Хаваші, якого цитує місцеве видання Index .

"Прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Москви в рамках своєї мирної місії. Він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним", - заявив речник.

Візит Орбана до Києва

2 липня, Орбан вперше за більш ніж за 10 років прибув до Києва з візитом. Його приїзд був обумовлений головуванням Будапешта в Європейському Союзі (ЄС).

Під час зустрічі з президентом України Зеленським сторони обговорювали питання глобальної угоди про співпрацю між країнами. Орбан запропонував колезі припинити вогонь перед початком мирних переговорів з Росією.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква зауважив, що Угорщина не єдина країна, яка виступила з подібною ініціативою. Зеленський вислухав Орбана, проте висловив свою точку зору у відповідь.