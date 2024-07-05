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Країни НАТО на саміті в США узгодять суттєвий пакет підтримки України, - Столтенберг

Брюссель, П'ятниця 05 липня 2024 16:16
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Країни НАТО на саміті в США узгодять суттєвий пакет підтримки України, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Підтримка України буде "найневідкладнішим завданням" під час саміту НАТО, що відбудеться наступного тижня в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Я очікую, що глави держав і урядів узгодять значний пакет для України", - сказав Столтенберг​.

Він також додав, що НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки з командуванням на чолі з тризірковим генералом і кількома сотнями персоналу, які працюють у штаб-квартирі НАТО в Німеччині та на матеріально-технічних вузлах у східній частині Альянсу.

Генсек зауважив, що союзники домовляться про фінансову підтримку для України, і що він також очікує більш негайної військової підтримки України, а саме, більше:

  • двосторонніх угод з безпеки;
  • роботи над поглибленою військовою оперативною сумісністю.

Столтенберг додав, що всі ці елементи складають "міст до членства" в НАТО.

"Україна наближається до НАТО", - підкреслив він.

Раніше ми писали, що Столтенберг сподівається на вступ України в НАТО у найближчі 10 років.

Саміт НАТО

Нагадаємо, що вже наступного тижня, а саме 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО.

Раніше український президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час саміту НАТО Україна підпише ще одну безпекову угоду.

Зауважимо, що РБК-Україна писало про те, що українці оцінили корисність "безпекових угод", підписаних з різними країнами світу.

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