Країни НАТО на саміті в США узгодять суттєвий пакет підтримки України, - Столтенберг
Підтримка України буде "найневідкладнішим завданням" під час саміту НАТО, що відбудеться наступного тижня в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
"Я очікую, що глави держав і урядів узгодять значний пакет для України", - сказав Столтенберг.
Він також додав, що НАТО візьме на себе координацію та надання більшої частини міжнародної допомоги у сфері безпеки з командуванням на чолі з тризірковим генералом і кількома сотнями персоналу, які працюють у штаб-квартирі НАТО в Німеччині та на матеріально-технічних вузлах у східній частині Альянсу.
Генсек зауважив, що союзники домовляться про фінансову підтримку для України, і що він також очікує більш негайної військової підтримки України, а саме, більше:
- двосторонніх угод з безпеки;
- роботи над поглибленою військовою оперативною сумісністю.
Столтенберг додав, що всі ці елементи складають "міст до членства" в НАТО.
"Україна наближається до НАТО", - підкреслив він.
Раніше ми писали, що Столтенберг сподівається на вступ України в НАТО у найближчі 10 років.
Саміт НАТО
Нагадаємо, що вже наступного тижня, а саме 9-11 липня у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО.
Раніше український президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час саміту НАТО Україна підпише ще одну безпекову угоду.
Зауважимо, що РБК-Україна писало про те, що українці оцінили корисність "безпекових угод", підписаних з різними країнами світу.
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