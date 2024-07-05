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Сирський назвав один з головних пріоритетів для війська

Україна, П'ятниця 05 липня 2024 09:31
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Сирський назвав один з головних пріоритетів для війська Фото: Олександр Сирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дрони є одним із пріоритетів для війська, оскільки в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень із артилерією

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

Сирський повідомив, що провів чергову робочу зустріч за участі найуспішніших командирів бойових підрозділів БПЛА - Мадяра, Ахіллеса, Фармацевта, Флінта, Дима, Чарлі, Гуру, К-2 та інших.

Як зазначив Сирський, "наше завдання - технологічно бути на крок попереду ворога як в ураженні дронами, так і в захисті від них"

За його словами, найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових.

"Безпілотні системи - одна з найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій", - написав Сирський.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) про створення Сил безпілотних систем в Україні.

Очолив Сили безпілотних систем ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. Детальніше про нього - в матеріалі РБК-Україна.

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