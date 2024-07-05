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Росіяни почали заряджати підводні човни ракетами в Новоросійську, - ВМС

Україна, П'ятниця 05 липня 2024 15:39
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Росіяни почали заряджати підводні човни ракетами в Новоросійську, - ВМС Фото: Росія почала доставляти крилаті ракети підводними човнами (youtube)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація навчилась заправляти підводні човни крилатими ракетами. Наразі загрузка відбувається у Новоросійську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Країна, яка себе називає "свєрхдєржавой", пів року не могла пригнати кран, щоб завантажувати ракети. Основна проблема в розриві логістики була не в зберіганні, а у використанні (ракет - ред.)", - пояснив Плетенчук.

Речник також додав, що останні кілька атак відбувались саме за рахунок підводних човнів, які постійно базуються у Новоросійську.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на початку тижня Росія вивела у Чорне море підводний човен з ракетами "Калібр".

Ми також повідомляли про те, що за даними ВМС, Росія втрачає військово-морський центр у Криму. Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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