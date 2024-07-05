Росіяни почали заряджати підводні човни ракетами в Новоросійську, - ВМС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Країна, яка себе називає "свєрхдєржавой", пів року не могла пригнати кран, щоб завантажувати ракети. Основна проблема в розриві логістики була не в зберіганні, а у використанні (ракет - ред.)", - пояснив Плетенчук.

Речник також додав, що останні кілька атак відбувались саме за рахунок підводних човнів, які постійно базуються у Новоросійську.