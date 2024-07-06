Украина получила третий Patriot от Германии, а в Британии новый премьер: новости за 5 июля

В Украину в пятницу 5 июля прибыл третий зенитный ракетный комплекс Patriot от Германии. Тем временем в Великобритании избрали нового премьер-министра.
РБК-Украина собрало главные новости за 5 июля.
В Украину прибыл третий зенитный ракетный комплекс Patriot, о передаче которого ранее сообщали власти Германии.
"В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет", - заявил посол Германии в Украине Мартин Егер.
Он добавил, что украинский экипаж системы в последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.
5 июля лидер лейбористов Кир Стармер официально стал следующим премьер-министром Британии.
Во время речи возле
Напомним, в конце мая бывший премьер Британии Риши Сунак распустил парламент и назначил досрочные выборы, состоявшиеся уже 4 июля. Основная конкуренция была между консерваторами и лейбористами.
Во время выборов Страмер заверил, что будет продолжать помощь Украине в войне с Россией.
Детальнее о том, что изменят для Украины выборы в Великобритании, где победили лейбористы - читайте в материале РБК-Украина.
"Я ожидаю, что главы государств и правительств согласуют значительный пакет для Украины", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он также добавил, что НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности с командованием во главе с трехзвездным генералом и несколькими сотнями персонала, работающих в штаб-квартире НАТО в Германии и на материально-технических узлах в восточной части Альянса.
Генсек отметил, что союзники договорятся о финансовой поддержке для Украины, и что он также ожидает более немедленной военной поддержки Украины, а именно больше:
Столтенберг добавил, что все эти элементы составляют "мост к членству" в НАТО.
В Украине с 9 по 24 июля изменят графики отключений света. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений.
В случае отсутствия массированных атак на энергетическую инфраструктуру, ориентировочный график режимных измерений таков:
Как отметили в "Укрэнерго", день без отключений позволит определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергия для жизнедеятельности.
Вчера, 5 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страна которого председательствует в Совете ЕС, после поездки в Киев прибыл с визитом в Москву с так называемой "мирной миссией". Там он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
О визите Орбана в Москву, его цели и как на это реагируют европейские политики - читайте в материале РБК-Украина.
Латвия передаст Украине еще одну партию беспилотников в июле. В Украину будет поставлено более 2500 боевых дронов разных типов и характеристик на сумму 4 миллиона евро.
Первая партия из 300 беспилотников будет доставлена в ближайшие дни.
"Коалиция беспилотников набирает обороты. Следующей партией в Украину будет отправлено более 2 500 беспилотников, производимых семью латвийскими компаниями. Вместе с участниками коалиции беспилотников мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять в Украину боевые дроны разной мощности в соответствии с текущими потребностями и требованиями испытаний ", - сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Министерство юстиции подало иск в ВАКС с просьбой конфисковать активы Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в связи с санкциями против них.
К взысканию в доход государства заявлено имущество, которым супруги владеют прямо и косвенно (через физических и юридических лиц):
Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов.
"Я баллотируюсь и собираюсь снова победить, - сказал Байден во время выступления.
Он обратился к избирателям и заявил, что стал их кандидатом, и они не увидят никакого другого.
"Вы проголосовали за меня, чтобы я стал вашим кандидатом. Никого другого. Они пытаются вытолкнуть меня из гонки. Позвольте мне сказать это настолько четко, насколько это возможно: Я остаюсь в гонке", - отметил он.
Украинский президент Владимир Зеленский заинтриговал заявлением, что США сделали еще один шаг для укрепления противовоздушной обороны Украины.
"Я благодарю Германию за Patriot, который уже в Украине. Сильная новость. И еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших Patriot. Работаем дальше, и будут обязательно новые решения", - заявил Зеленский под время вечернего обращения.
В то же время, на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей президент также отмечал помощь от Штатов.
"Между нами, без деталей, но еще сегодня мы уже получили усиление отдельно от США. Также хочу поблагодарить. Усиление уже произошло", - заявил он.
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