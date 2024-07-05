"Орбан грає гру". Для чого премʼєр Угорщини поїхав до Путіна і як на це реагує ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, країна якого головує в Раді ЄС, після поїздки до Києва прибув до Москви з так званою "мирною місією". Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним, а в ЄС вже встигли заявити, що цей візит власна ініціатива Будапешта і вона жодним чином не змінює позиції блоку, який стоїть на боці України.

Про візит Орбана до Москви, його мету і як на це реагують європейські політики - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Що відомо про візит Орбана до Москви

Перша звістка про можливий візит угорського прем'єра до російської столиці з'явилася вчора ввечері. Як повідомляли ЗМІ, Орбан відвідає Москву разом із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто. Останній був у Росії більше ніж 5 разів із початку повномасштабної російської агресії проти України.

При цьому голова уряду Угорщини перед цим востаннє відвідував Москву у вересні 2022 року. Тоді він приїздив на похорони останнього лідера СРСР Михайла Горбачова. Що стосується зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, то востаннє Орбан зустрічався з ним у жовтні 2023 року в Пекіні на форумі "Один пояс, один шлях".

Цього разу ж Орбан взагалі не підтверджував, що він планує поїздку в п'ятницю. На питання журналістів про можливий візит до Росії угорський прем'єр відповідав, що говоритиме про це, "коли все буде готово". Однак вже близько 12:30 стало відомо, що цей візит відбудеться. Літак Орбана сів у московському аеропорту.

"Прем'єр-міністр Віктор Орбан прибув до Москви в рамках своєї мирної місії. Він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним", - згодом проінформував ЗМІ речник прем'єр-міністра Берталан Хаваші.

Пізніше й сам голова угорського уряду підтвердив інформацію опублікувавши відповідне фото на своїй сторінці у Facebook.

"Після Києва до Москви. Друга зупинка миротворчої місії", - підписав світлину прем'єр Орбан.

Фото: Орбан прилетів до Москви (facebook.com/orbanviktor)

Також відомо, що Орбан і Путін вже зустрілися в Кремлі. Російський диктатор заявив, що ознайомить прем’єра Угорщини з нюансами "мирної ініціативи" Росії, а Орбан своєю чергою сказав, що "Угорщина незабаром стане єдиною країною в Європі, яка може поговорити з усіма".

Зауважимо, що всі ці події відбуваються в період піврічного головування Угорщини в Раді Європейського Союзу, яке розпочалося 1 липня. Втім, Орбан стверджує, що це "не дає Будапешту мандата для просування миру в Україні". За його словами, Угорщина може бути "гарним знаряддям у руках людей, які хочуть миру" й він переконаний, що "мирними переговорами керуватимуть великі країни".

Як реагують на це в ЄС

У Європейському Союзі оперативно відреагували на поїздку угорського прем'єра. Президент Євроради Шарль Мішель підкреслив, що Орбан не має мандата від ЄС на цю поїздку. Своєю чергою голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що візит голови уряду Угорщини до Москви відбувається винятково в рамках двосторонніх угорсько-російських.

"Прем’єр-міністр Орбан не отримав жодного мандату від Ради ЄС на відвідування Москви. Позиція ЄС щодо загарбницької війни Росії проти України відображена в багатьох висновках Європейської Ради. Така позиція виключає офіційні контакти між ЄС і президентом Путіним. Таким чином прем’єр-міністр Угорщини не представляє ЄС жодним чином", - заявили у Європейській службі зовнішніх справ.

Різко відреагувала на візит Орбана до Москви президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона акцентувала, що "умиротворення не зупинить Путіна".

"Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - написала вона у соцмережі Х.

Своєю чергою речник Єврокомісії Ерік Мамер назвав візит "неправильним", і також заявив, що "умиротворення не зупинить Росію". Прокоментував поїздку і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Віктор Орбан їде до Путіна як прем'єр-міністр Угорщини. Європейську раду з питань зовнішньої політики представляє Шарль Мішель. Позиція ЄС дуже зрозуміла: ми засуджуємо російську агресивну війну. Україна може розраховувати на нашу підтримку", - написав він у X.

Для чого Орбану зустріч з Путіним

На думку політолога Володимира Фесенка, таким чином Орбан демонструє пріоритети свого головування в ЄС. За його словами, як візит до Києва, так і до Москви - це демонстрація того, що одна із ключових цілей угорського прем'єра виступити в ролі "миротворця".

"І це гра не в інтересах Путіна. Тому, що ці ініціативи, які висуває Орбан, вони змістовно не відповідають позиції Путіна. Адже російський диктатор хоче не заморожування війни, а капітуляції України з її "демілітаризацією". Орбан жодних таких вимог не висуває. Те, що висуває Орбан, - це намагання виступити в ролі посередника, такого "миротворця". Не важливо буде результат чи ні, от головне продемонструвати таку свою роль і що "треба шукати діалогу з Москвою", - каже Фесенко в коментарі РБК-Україна.

Він пояснює, що це суперечить офіційній позиції Євросоюзу, але Орбан продовжує грати гру. До того ж, експерт вважає, що глава уряду Угорщини підлаштовується під Дональда Трампа, кандидата в президенти США від республіканців.

"Мирні ініціативи" Орбана - це точно гра під Трампа. Тому що саме позиція його команди полягає в тому, щоб "заморозити" війну в Україні. Цей візит в Москву є відображенням подвійної політики Будапешта, самого Орбана. Він демонструє, що хоче зберігати особливі стосунки з Москвою і хоче домовлятися з нею, зокрема щодо "примирення" чи завершення війни в Україні", - вважає експерт.

Що стосується наслідків, які може призвести такий візит керівника країни, яка головує у ЄС, то політолог запевняє - хвилюватися не варто, адже Орбан не може одноосібно ухвалювати рішень від імені Європейського Союзу.

"Це особиста його ініціатива. Він не може підписувати жодних договорів, документів від імені ЄС. Від себе - так. Він може ініціювати деякі речі. Наприклад, скликання якоїсь конференції, чи ставити питання для розгляду на засіданнях Ради ЄС. Таке він може як керівник головуючої країни, але не більше. Так що в цьому сенсі його повноваження обмежені", - акцентує Фесенко.

Але самі по собі ці ініціативи, які не узгоджені з іншими країнами ЄС, вони лише посилюють недовіру до Орбана, критичне ставлення до його дій, зазначає співрозмовник і додає, що хоче це внутрішній конфлікт, про розкол в Євросоюзі не йдеться. Але як і очікувалося, головування Угорщини в Раді ЄС буде скандальним.