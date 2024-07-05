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Через атаку дронів у Приморсько-Ахтарську було пошкоджено військовий аеродром

П'ятниця 05 липня 2024 16:50
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Через атаку дронів у Приморсько-Ахтарську було пошкоджено військовий аеродром Ілюстративне фото: у Приморсько-Ахтарську пошкоджено військовий аеродром (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський Приморсько-Ахтарськ зазнав атаки безпілотників. В результаті цього ймовірно було пошкоджено військовий аеропорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

За даними видання, в результаті атаки було пошкоджено аеродром, а також відомо про одного пораненого військового.

Крім потрапляння в аеродром, у Приморсько-Ахтарську було потрапляння в електропідстанцію, тому у частини абонентів виникли перебої з електрикою.

Водночас у російському Міноборони традиційно заявили, що збили над регіоном 14 безпілотників, однак промовчали про потрапляння у військовий аеродром і в електропідстанцію.

Згідно з відкритими даними, "Приморсько-Ахтарськ" - аеродром спільного базування в Краснодарському краї. Він розташований на північно-східній околиці міста Приморсько-Ахтарська. Там дислокується 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк в/ч 75387, що входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіадивізії 4-ї гвардійської армії ВПС і ППО. На озброєнні полку перебувають штурмовики Су-25, Су-25УБ і Су-25СМ3.

Повітряні атаки на території Росії

Все частіше на території Росії спостерігаються атаки безпілотниками на інфраструктурні та військові об'єкти. Станом на сьогодні ЗСУ вже вразили понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз у РФ.

Зокрема, у ніч на 30 червня безпілотники атакували Курську, Бєлгородську та Брянську області.

А в ніч на п'ятницю, 5 липня, російський Приморсько-Ахтарськ атакували безпілотники. Внаслідок падіння фрагментів у місті пошкоджено цивільні об'єкти.

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