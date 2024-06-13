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Основний кандидат у прем'єри Британії пообіцяв продовжувати допомогу Україні

Лондон, Четвер 13 червня 2024 15:42
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Основний кандидат у прем'єри Британії пообіцяв продовжувати допомогу Україні Фото: Кір Стармер, лідер лейбористів у Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер, який є головним кандидатом на посаду прем'єр-міністра Британії, запевнив, що він продовжуватиме допомогу Україні у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"З лейбористами військова, фінансова, дипломатична та політична підтримка України з боку Великої Британії залишиться непохитною", - наголосив Стармер у маніфесті опозиційної Лейбористської партії.

Він також додав, що лейбористи продовжать підтримувати створення спецтрибуналу за злочин агресії, щоб притягнути путінську Росію до відповідальності.

За словами Стармера, його партія підтримує конфіскацію активів країни-агресора та їхнє використання для допомоги Україні.

"І ми гратимемо провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", - додав лідер Лейбористів у маніфесті.

Вибори у Британії

Нагадаємо, 4 липня у Британії відбудуться дострокові парламентські вибори. 22 травня їх призначив прем'єр Ріші Сунак. Основна конкуренція між консерваторами та лейбористами.

Згідно з соцопитуваннями, лейбористи мають виграти на виборах із значною перевагою. А їхній лідер, Кір Стармер, має стати прем'єр-міністром замість Ріші Сунака.

До речі, 11 травня Британія анонсувала передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги, до якого увійшло озброєння на 500 млн фунтів стерлінгів.

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