Основний кандидат у прем'єри Британії пообіцяв продовжувати допомогу Україні

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер, який є головним кандидатом на посаду прем'єр-міністра Британії, запевнив, що він продовжуватиме допомогу Україні у війні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"З лейбористами військова, фінансова, дипломатична та політична підтримка України з боку Великої Британії залишиться непохитною", - наголосив Стармер у маніфесті опозиційної Лейбористської партії.

Він також додав, що лейбористи продовжать підтримувати створення спецтрибуналу за злочин агресії, щоб притягнути путінську Росію до відповідальності.

За словами Стармера, його партія підтримує конфіскацію активів країни-агресора та їхнє використання для допомоги Україні.

"І ми гратимемо провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", - додав лідер Лейбористів у маніфесті.