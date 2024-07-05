В Україні почали процес конфіскації активів Медведчука та його дружини

Міністерство юстиції подало позов до ВАКС з проханням конфіскувати активи Віктора Медведчука та Оксани Марченко у зв'язку із санкціями проти них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції в Facebook.

Як зазначили у Мін'юсті, Марченко та Медведчук є наближеними до керівництва Російської Федерації. Зокрема, вони перебувають в особистих дружніх зв’язках з російським диктатором Володимиром Путіним.

До стягнення в дохід держави заявлено майно, яким подружжя володіє прямо й опосередковано (через фізичних та юридичних осіб):

24 автомобілі;

два повітряні судна (літак Gulfstream G650, гвинтокрил Bell-427);

прогулянкове судно типу Azimut benetti spa, назва судна - "Романс 1";

понад 20 об’єктів нерухомості;

корпоративні права 22 юридичних осіб (обленерго, телеканали тощо);

майнові права на вісім торговельних марок;

грошові кошти Медведчука та Марченко в еквіваленті близько 1,9 млн грн;

понад 1000 одиниць історико-культурних і матеріальних цінностей (годинники, ювелірні вироби, картини, гарнітури, предмети інтер’єру, залізничний вагон-ресторан із меблями).

Майно Медведчука

Раніше РБК-Україна розповідало, що колишнього нардепа Віктора Медведчука в Україні підозрюють у державній зраді. Однак у 2022 році під час обміну полоненими його віддали Росії в обмін на українських командирів "Азова".

На початку 2024 року український уряд дозволив продати яхту Royal Romance, яка належала родині Медведчука. А вже у квітні АРМА дозволило продати автомобіль Maybach і 20 колекційних наручних годинників Медведчука.

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