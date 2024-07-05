В Україну прибула третя система Patriot від Німеччини

В Україну прибув третій зенітний ракетний комплекс Patriot, про передачу якого раніше повідомляла влада Німеччини.

Про це посол Німеччини в Україні Мартін Єгер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Twitter.

"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет", - заявив він. Посол додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.