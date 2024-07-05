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В Україну прибула третя система Patriot від Німеччини

П'ятниця 05 липня 2024 12:53
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В Україну прибула третя система Patriot від Німеччини Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україну прибув третій зенітний ракетний комплекс Patriot, про передачу якого раніше повідомляла влада Німеччини.

Про це посол Німеччини в Україні Мартін Єгер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Twitter.

"В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет", - заявив він.

Посол додав, що український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині.

Україна потребує систем Patriot

Patriot - потужний зенітно-ракетний комплекс, який може значно посилити обороноздатність України. Він здатний збивати балістичні та крилаті ракети, а також літаки, захищаючи міста та критичну інфраструктуру.

20 червня Вища рада оборони Румунії ухвалила рішення передати Україні одну систему ППО Patriot.

Крім того, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен анонсувала передачу ще однієї системи Patriot.

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