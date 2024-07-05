Україна розширить коридор для торгових суден у Чорному морі за допомогою F-16, - командувач ВМС

Постачання Україні винищувачів F-16 американського виробництва, яке, як очікується, відбудеться найближчим часом, дозволить позбавити Росію переваги в небі над Чорним морем.

Про це заявив командувач ВМС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters .

"F-16 з відповідним озброєнням зможуть відтіснити російські військові літаки. Північно-західну частину Чорного моря, особливо коридор для цивільних судів, буде практично на 100% захищено", - сказав він.

За словами Неїжпапи, з урахуванням атак та ударів морських безпілотників російські військові кораблі не заходять до північно-західної частини Чорного моря на площі майже 25 тисяч кв. км.

Він додав, що Україна хотіла б розширити свій судноплавний коридор, який охоплює лише морські перевезення з трьох основних одеських портів, включивши до нього порти Миколаїв і Херсон, проте це неможливо. Він послався на контроль Росії над Кінбурнською косою, яка виступає вздовж цього маршруту.

За його словами, у деяких районах цивільні судна супроводжуються патрульними катерами, які допомагають забезпечувати захист від мін, а засоби ППО забезпечують прикриття як портів, так і коридорів.