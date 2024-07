"Збираюся перемагати". Байден заявив, що не зніметься з виборів

"Я балотуюся і збираюся знову перемогти, - сказав Байден під час виступу.

Він звернувся до виборців і заявив, що став їх кандидатом і вони не побачать ніякого іншого.

"Ви проголосували за мене, щоб я став вашим кандидатом. Нікого іншого. Вони намагаються виштовхнути мене з перегонів. Дозвольте мені сказати це настільки чітко, наскільки це можливо: Я залишаюся в перегонах", - сказав він.

Donald Trump is a threat to our democracy, and we cannot let him win. I’m in Madison, Wisconsin talking to folks about what’s at stake in this election. Tune in. https://t.co/ZuU3mbUlYO