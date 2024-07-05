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Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Британії

П'ятниця 05 липня 2024 14:54
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Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Британії Фото: Кім Стармер, прем'єр-міністр Британії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 5 липня, лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став наступним прем'єр-міністром Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як відзначає видання, Стармер вже отримав благословення короля Чарльза ІІІ на формування уряду.

Під час промови біля Даунінг-стріт № 10, новоспечений голова британського уряду подякував своєму попереднику Ріші Сунаку та заявив, що "робота змін починається негайно".

Вибори у Британії

Наприкінці травня колишній прем'єр Британії Ріші Сунак розпустив парламент та призначив дострокові вибори, які відбулись вже 4 липня. Основна конкуренція була між консерваторами та лейбористами.

Під час виборів Страмер запевнив у тому, що продовжуватиме допомогу Україні у війні з Росією.

Детальніше про те, що змінять для України вибори у Великій Британії, де перемогли лейбористи - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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