ЗСУ відбили механізовану атаку в Харківській області, ворог тисне на Донбасі: карти ISW

Сили оборони України відбили механізовану атаку російських окупантів у Харківській області. Між тим загарбники продовжують проводити транскордонні рейди в цьому районі, також фіксується просування противник поблизу Кремінної, Авдіївки та під Донецьком.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти продовжують періодичні транскордонні рейди на північ Харківської області та, як повідомляється, увійшли до невеликого прикордонного населеного пункту на північний захід від Харкова.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Юрій Повх 4 липня заявив, що російська диверсійно-розвідувальна група увійшла в село Сотницький Козачок (безпосередньо на кордоні Харківсько-Бєлгородської області приблизно за 45 км на північний захід від Харкова).

Він також розповів, що ЗСУ все ще намагаються виявити і дати відсіч російській групі.

Повх зазначив, що війська РФ намагаються створити точки напруженості вздовж міжнародного кордону, використовуючи ДРГ.

Це узгоджується з оцінкою експертів ISW про те, що російські загарбники здійснюють періодичні транскордонні рейди на північ України, щоб відволікти ЗСУ з інших критичних районів театру бойових дій, йдеться у звіті

Так, раніше Держприкордонслужба повідомляла про невеликий російський рейд у Сотницький Козачок 26 червня.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ майже "повністю" захопили село і досягають "хорошого прогресу" в цьому районі, хоча в ISW поки не спостерігали візуального підтвердження тривалої російської присутності в Сотницькому Козачку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, як ЗСУ відбивають російську посилену механізовану атаку численністю у взвод на північ від міста Харкова, недалеко від Красного.

Це, зокрема, є першим візуальним підтвердженням, яке спостерігали аналітики ISW, щодо механізованої атаки РФ у щонайменше взвод у цьому районі з моменту наступу окупантів у Харківській області в середині травня.

На кадрах видно, як 5 російських БТР на захід від Красного ймовірно атакують у напрямку Глибокого. Українські сили знищили 3 з 5 бронетехніки, а російські загарбники не здійснили жодного підтвердженого просування під час штурму.

Геолокаційні кадри вказують на те, що війська РФ захопили весь Вовчанський агрегатний завод у Вовчанську, хоча ці кадри "є наочним підтвердженням зміни, яка, за оцінками ISW, ймовірно відбулася в середині червня", йдеться у звіті.

На відео з геолокацією, опублікованому 4 липня, видно, як війська РФ діють у південно-західній частині Агрегатного заводу, що свідчить про те, що вони взяли під контроль увесь комплекс.

Відео з середини червня показує російські сили в інших місцях Агрегатного заводу, а українські військові джерела повідомили, що ЗСУ "заблокували" невеликий загін окупантів на заводі наприкінці червня, що свідчить про те, що війська РФ утримували позиції на заводі протягом кілька тижнів.

Російські та українські джерела також повідомляли про триваючі запеклі бої у Вовчанську 4 липня.

Операція №2 - Луганська область

Війська РФ трохи просунулися поблизу Кремінної 4 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 липня, показують, що окупанти незначно просунулися на північний схід від Макіївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 4 липня заявив, що війська РФ увійшли на східну околицю Макіївки та захопили перехрестя доріг Макіївка-Невське та Макіївка-Греківка.

3 липня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ просунулися на глибину до 500 метрів у лісових масивах на південь від Вільшани у напрямку до Петропавлівки, хоча в ISW не спостерігали візуальних доказів.

Бої тривали біля Синьківки, Степової Новоселівки та Стельмахівки, поблизу Греківки, Макіївки, Невського, біля Тернів та в районі Серебрянського лісу 4 липня.

Операція №3 - Донецька область

Війська РФ 4 липня продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські окупанти наступали в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Виїмки.

Український військовий підтвердив, що окупанти захопили крайній східний район у Часовому Ярі 4 липня.

Речник угруповання військ ЗСУ "Хортиця" підполковник Назар Волошин 4 липня заявив, що Сили оборони відійшли з мікрорайону "Канал" у місті на підготовлені позиції після того, як утримувати мікрорайон стало недоцільним.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що окупанти утримують позиції на захід від мікрорайону "Каналу" біля зруйнованого мосту через Сіверсько-Донецький канал Донбасу по вулиці Олега Кошового.

Російські загарбники продовжували наступальні дії в районі Григорівки, Калинівки, Іванівського та в районі Кліщіївки.

Повідомляється, що 4 липня війська РФ продовжували наступ під Торецьком.

3 і 4 липня російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито прорвали українську оборону та просунулися до південно-західних околиць Нью-Йорка, та майже повністю захопили Юрівку.

Війська РФ 4 липня продовжували наступальні дії в районі Торецька, Диліївки, Північного та Нью-Йорка.

Російські окупанти нещодавно просунулися на північний захід від Авдіївки та, як повідомляється, досягли успіхів у цьому районі 4 липня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, що загарбники нещодавно просунулися на південний захід від Новоолександрівки в напрямку Лозуватського.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ на північний захід від Авдіївки просунулися до 1 км в глибину і 700 м в ширину на схід від Прогресу, захопили Сокіл і Схід та просунулися майже на 2 км в напрямку Новоселівки Першої.

Однак в ISW заявили, що не знайшли підтвердження цих російських заяв.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Калинового, Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогресу, Лозуватського, Євгенівки, Новоселівки Першої, біля Уманського, Яснобродівки, Карлівки, Невельського і Нетайлового 3 і 4 липня.

Війська РФ просунулися на південний захід від міста Донецька 4 липня. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 липня, показують, що окупанти просунулися на захід у полях на північ від Побєди.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися далі в північно-західній частині Красногорівки, хоча в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

4 липня війська РФ продовжували наступальні операції в районі Красногорівки та Георгіївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

Російські загарбники 4 липня продовжили наступальні дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський блогер стверджував, що частини російського 218-го танкового полку нещодавно просунулися на північ від Старомайорського.

3 і 4 липня російські окупанти продовжували наступальні дії на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Макарівки.

"Південна вісь"

3-4 липня війська РФ продовжували наступ у західній Запорізькій області поблизу Роботиного, Вербового та Щербаків, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито просунулися на 500 метрів біля Щербаків і Нестерянки, та захопили 3 українські позиції в цьому районі.

Повідомляється, що СБУ та інші українські сили завдали удару по російському комплексу дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ", який знаходився за 70 км від лінії фронту в невстановленому районі на півдні України.

Війська РФ 3-4 липня продовжували штурм поблизу Кринок на лівому березі Херсонської області та на островах річки Дніпро, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" розповідав, що війська РФ та ЗСУ ведуть бої біля Антонівського залізничного мосту на північ від Олешків.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у нічному зведенні повідомили, що протягом 4 червня на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.

Також військові зазначили, що на Покровському напрямку, де зберігається висока інтенсивність боїв, попередні втрати окупантів склали 234 солдатів вбитими та пораненими.

Додамо, за даними Генштабу, станом на ранок 4 липня загальні втрати росармії в Україні в особовому складі зросли до понад 547 солдатів.