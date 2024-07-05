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Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США

Україна, П'ятниця 05 липня 2024 19:37
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Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський заінтригував заявою, що США зробили ще один крок для зміцнення протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента.

"Я дякую Німеччині за Patriot, який уже в Україні. Сильна новина. І ще одна сильна новина: дякую Сполученим Штатам за ще один крок для зміцнення нашої ППО, наших Patriot. Працюємо далі, і будуть обовʼязково нові рішення", - заявив Зеленський під час вечірнього звернення.

Водночас на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад президент також наголошував на допомозі від Штатів.

"Між нами, без деталей, але ще сьогодні ми вже отримали посилення окремо від США. Також хочу подякувати. Посилення вже відбулося", - заявив він.

Нагадаємо, що раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що перед самітом НАТО можуть бути новини щодо посилення української протиповітряної оборони.

Схожу інформацію повідомляло і видання Reuters. Тоді з із посиланням на джерело в Держдепі США видання заявило, що "хороші новини" щодо ППО для України можуть бути озвучені під час саміту Альянсу.

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Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
Зеленський заінтригував заявою про посилення ППО від США
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