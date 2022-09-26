Україна отримала NASAMS та плани на випадок ядерного удару: новини за вихідні

Україна отримала зенітно-ракетні системи NASAMS від США. Тим часом Захід розробляє екстрені плани на випадок, якщо російський диктатор Володимир Путін завдасть ядерний удар по Україні.

Докладніше про те, що сталося протягом вихідних, 24-25 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський

Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Але для закриття повітряного простору від російських ракет їх ще недостатньо.

NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.

Захід розробляє екстрені плани на випадок ядерного удару по Україні, - FT

Європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо президент Росії Володимир Путін завдасть ядерний удар по території України.

Один із високопоставлених американських чиновників зазначив, що якщо Путін думає, що ядерна загроза залякає Україну, змусивши її капітулювати або відмовитися від 20% своєї території, або залякає її союзників, щоб вони не допомагали Україні, то він дуже помиляється.

На думку деяких військових експертів, Путін швидше за все погрожує застосувати ядерну зброю і отримає поступки, ніж насправді застосує її. До того ж погана координація російських збройних сил з початку вторгнення в Україну передбачає, що ядерні удари можуть не змінити результату бойових дій.

Окупанти ще у вересні визначили "результати" псевдореферендумів, - СБУ

Окупанти на захоплених територіях заздалегідь "підбили підсумки" псевдореферендумів. У перехопленій СБУ розмові жителі окупованих територій зазначають, що ще на початку вересня підписані були документи про входження так званої "ДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганській області до складу РФ.

Жителі також додають, що Росія просто знищує місцеве населення, фальшуючи результати умовного волевиявлення, та наражають на смерть простих людей.

У Путіна думають про введення воєнного стану, - ЗМІ

Воєнний стан у Росії можуть запровадити, якщо Україна атакуватиме путінські війська на так званих "приєднаних територіях", тобто тих територіях, на яких Росія проводить псевдореферендуми про "приєднання до РФ" та фабрикує результати "голосування". В РФ також можуть оголосити про заборону на виїзд з країни чоловіків, які підлягають призову.

Окрім того, за даними росЗМІ, Державна дума вже 29 вересня розгляне законопроекти про анексію тимчасово окупованих територій України. Очікується, що того ж дня рішення прийме Рада Федерації.

Україна розтрощила збірну Вірменії та зберегла шанси на Дивізіон A Ліги націй

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