Україна отримала NASAMS та плани на випадок ядерного удару: новини за вихідні
Україна отримала зенітно-ракетні системи NASAMS від США. Тим часом Захід розробляє екстрені плани на випадок, якщо російський диктатор Володимир Путін завдасть ядерний удар по Україні.
Докладніше про те, що сталося протягом вихідних, 24-25 вересня, - у матеріалі РБК-Україна.
- Внаслідок ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя спалахнув житловий будинок. Одна людина загинула, дев'ятеро поранені.
- Російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів постраждало три людини.
- Росія утримує у полоні близько 2,5 тисяч українців. Серед них чимало цивільних і жінок.
- В окупованому Херсоні внаслідок ракетного удару загинув колишній нардеп від "Партії регіонів" та колаборант Олексій Журавко.
- Росіяни почали масово роздавати повістки кримським татарам у Криму. Це може призвести до геноциду. До того ж, окупаційний "голова" Криму, колаборант Сергій Аксьонов заявив, що план на заклик у "мобілізаційних заходах" на півострові виконано "в повному обсязі".
- Аналітики ISW вважають, що мобілізація навряд чи дасть змогу Росії створити ефективні бойові підрозділи для війни проти України. Серед призваних є багато тих, хто старший 50 років і має серйозні захворювання. Мобілізовані також отримують іржаву стрілецьку зброю, непридатну для служби.
- Мобілізація в Росії може бути використана для посилення підрозділів Росгвардії додатковим особовим складом.
- Президент Росії Володимир Путін останніми тижнями безпосередньо зайнявся стратегічним плануванням війни в Україні, у тому числі відхиливши прохання своїх генералів відступити з Херсона.
- Іран відкинув звинувачення України щодо продажу Росії дронів-камікадзе та заявив про "вплив третіх країн". В українському МЗС зазначили, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Києвом після передачі дронів армії РФ.
- ЄС не вводитиме обмеження цін на нафту у новому пакеті санкцій проти Росії.
- Україна вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки ООН щодо "референдумів", які РФ намагається проводити на тимчасово окупованих територіях.
- США попередили Росію про катастрофічні наслідки застосування ядерної зброї в Україні. Вашингтон пообіцяв відповісти рішуче, якщо Кремль наважиться на цей крок.
- Росія планує заборонити виїзд всім чоловікам та жінкам, які можуть потрапляти під мобілізацію вже 28 вересня - одразу після закінчення "референдумів" на окупованих територіях України.
Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Але для закриття повітряного простору від російських ракет їх ще недостатньо.
NASAMS - це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.
Захід розробляє екстрені плани на випадок ядерного удару по Україні, - FT
Європейські та американські політики розробляють екстрені плани на випадок, якщо президент Росії Володимир Путін завдасть ядерний удар по території України.
Один із високопоставлених американських чиновників зазначив, що якщо Путін думає, що ядерна загроза залякає Україну, змусивши її капітулювати або відмовитися від 20% своєї території, або залякає її союзників, щоб вони не допомагали Україні, то він дуже помиляється.
На думку деяких військових експертів, Путін швидше за все погрожує застосувати ядерну зброю і отримає поступки, ніж насправді застосує її. До того ж погана координація російських збройних сил з початку вторгнення в Україну передбачає, що ядерні удари можуть не змінити результату бойових дій.
Окупанти ще у вересні визначили "результати" псевдореферендумів, - СБУ
Окупанти на захоплених територіях заздалегідь "підбили підсумки" псевдореферендумів. У перехопленій СБУ розмові жителі окупованих територій зазначають, що ще на початку вересня підписані були документи про входження так званої "ДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганській області до складу РФ.
Жителі також додають, що Росія просто знищує місцеве населення, фальшуючи результати умовного волевиявлення, та наражають на смерть простих людей.
У Путіна думають про введення воєнного стану, - ЗМІ
Воєнний стан у Росії можуть запровадити, якщо Україна атакуватиме путінські війська на так званих "приєднаних територіях", тобто тих територіях, на яких Росія проводить псевдореферендуми про "приєднання до РФ" та фабрикує результати "голосування". В РФ також можуть оголосити про заборону на виїзд з країни чоловіків, які підлягають призову.
Окрім того, за даними росЗМІ, Державна дума вже 29 вересня розгляне законопроекти про анексію тимчасово окупованих територій України. Очікується, що того ж дня рішення прийме Рада Федерації.
Україна розтрощила збірну Вірменії та зберегла шанси на Дивізіон A Ліги націй
Українська збірна здобула розгромну перемогу над Вірменією у 5 турі дивізіону В Ліги Націй. Виїзний поєдинок закінчився з рахунком 5:0 на користь України. Голи забивали Тимчик, Зубков, Довбик та Ігнатенко.
Західні та північні області України накриють дощі: прогноз погоди на понеділок
За прогнозом синоптиків, сьогодні буде хмарно із проясненнями. У західних та північних областях прогнозується дощ, а на решті території буде без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
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