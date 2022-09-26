Украина получила NASAMS и планы на случай ядерного удара: новости за выходные

Украина получила зенитно-ракетные системы NASAMS от США. Между тем, Запад разрабатывает экстренные планы на случай, если российский диктатор Владимир Путин нанесет ядерный удар по Украине.

Подробнее о случившемся в течение выходных, 24-25 сентября, - в материале РБК-Украина .

Украина получила системы ПВО NASAMS, но их недостаточно, - Зеленский

Украина получила от Соединенных Штатов зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Но для закрытия воздушного пространства от российских ракет их еще недостаточно.

NASAMS - это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

Запад разрабатывает экстренные планы на случай ядерного удара по Украине, - FT

Европейские и американские политики разрабатывают экстренные планы на случай, если президент России Владимир Путин нанесет ядерный удар по территории Украины.

Один из высокопоставленных американских чиновников отметил, что если Путин думает, что ядерная угроза запугает Украину, заставив ее капитулировать или отказаться от 20% своей территории, или запугает ее союзников, чтобы они не помогали Украине, он очень ошибается.

По мнению некоторых военных экспертов, Путин, скорее всего, угрожает применить ядерное оружие и получит уступки, чем на самом деле применит его. К тому же, плохая координация российских вооруженных сил с начала вторжения в Украину предполагает, что ядерные удары могут не изменить результата боевых действий.

Оккупанты еще в сентябре определили "результаты" псевдореферендумов, - СБУ

Оккупанты на захваченных территориях заранее "подвели итоги" псевдореферендумов. В перехваченном СБУ разговоре жители оккупированных территорий отмечают, что еще в начале сентября были подписаны документы о вхождении так называемой "ДНР" в административных границах Донецкой и Луганской области в состав РФ.

Жители также добавляют, что Россия просто уничтожает местное население, фальсифицируя результаты условного волеизъявления, и подвергают смерти простых людей.

У Путина думают о введении военного положения, - СМИ

Военное положение в России могут ввести, если Украина будет атаковать путинские войска на так называемых "присоединенных территориях", то есть на тех территориях, на которых Россия проводит псевдореферендумы о "присоединении к РФ" и фабрикует результаты "голосования". В РФ также могут объявить о запрете на выезд из страны мужчин, подлежащих призыву.

Кроме того, по данным росСМИ, Государственная дума уже 29 сентября рассмотрит законопроекты об аннексии временно оккупированных территорий Украины. Ожидается, что в тот же день решение примет Совет Федерации.

Украина разбила сборную Армении и сохранила шансы на Дивизион A Лиги наций

Украинская сборная одержала разгромную победу над Арменией в 5 туре дивизиона Лиги Наций. Выездной поединок закончился со счетом 5:0 в пользу Украины. Голы забивали Тимчик, Зубков, Довбик и Игнатенко.

Западные и северные области Украины накроют дожди: прогноз погоды на понедельник

По прогнозу синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. В западных и северных областях прогнозируется дождь, а на остальной территории будет без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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