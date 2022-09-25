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Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський

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Київ, Неділя 25 вересня 2022 19:29
Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Україна отримала від Сполучених Штатів зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Але для закриття повітряного простору від російських ракет їх ще недостатньо.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS .

"Я хочу подякувати президенту США Джо Байдену та Конгресу за те, що ми отримали NASAMS. Це системи протиповітряної оборони. Але, повірте мені, цього навіть близько недостатньо", - підкреслив президент України.

NASAMS – це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих та середніх висотах.

Нагадаємо, що 16 вересня у Пентагоні оголосили про те, що Україна отримає дві системи зенітно-ракетних комплексів NASAMS .

Також раніше в Пентагоні заявляли, що Україна отримає нові системи ППО NASAMS протягом двох найближчих місяців.

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