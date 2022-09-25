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Західні та північні області України накриють дощі: прогноз погоди на завтра

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Київ, Неділя 25 вересня 2022 14:33
Західні та північні області України накриють дощі: прогноз погоди на завтра Фото: Західні та північні області України накриють дощі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 26 вересня, в Україні буде дощ. Зокрема, західні та північні області нароять дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно із проясненнями.

У західних та північних областях прогнозується дощ, а на решті території буде без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +5 +10 градусів, а вдень +11 +16. При цьому у східних областях температура коливатиметься від +17 до +19 градусів.

Південної частини країни вночі очікується +8 +13 градусів, а вдень +20 +24.

Західні та північні області України накриють дощі: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві та області

У столичному регіоні завтра також буде хмарно із проясненнями. Уночі без істотних опадів, проте вранці та вдень очікується дощ.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме +5 +10 градусів, а вдень +11 +16. При цьому у Києві вночі буде +8 +10, а вдень +12 +14.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про заморозки в Україні.

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