ЄС не вводитиме обмеження цін на нафту у новому пакеті санкцій проти Росії, - ЗМІ

Восьмий пакет санкцій проти Росії не міститиме обмежень цін на нафту. G7 продовжує працювати над деталями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії", - пише Йозвяк.

Також кореспондент відзначив, що ймовірно восьмий пакет санкцій міститиме обмеження проти: