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ЄС не вводитиме обмеження цін на нафту у новому пакеті санкцій проти Росії, - ЗМІ

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Неділя 25 вересня 2022 15:04
ЄС не вводитиме обмеження цін на нафту у новому пакеті санкцій проти Росії, - ЗМІ Фото: ЄС не вводитиме обмеження цін на нафту у нову пакеті санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Восьмий пакет санкцій проти Росії не міститиме обмежень цін на нафту. G7 продовжує працювати над деталями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії", - пише Йозвяк.

Також кореспондент відзначив, що ймовірно восьмий пакет санкцій міститиме обмеження проти:

  • хімікатів;
  • машин;
  • сталеливарної продукції;
  • осіб, які причетні до фейкових "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ЄС, в рамках нового пакету санкцій, може відключити російського "Газпромбанку" від SWIFT. Також низка європейських країн закликає ввести обмеження проти антивірусної програми Kaspersky.

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