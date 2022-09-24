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Україна розтрощила збірну Вірменії та зберегла шанси на Дивізіон A Ліги націй

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Єреван, Субота 24 вересня 2022 17:50
Україна розтрощила збірну Вірменії та зберегла шанси на Дивізіон A Ліги націй Фото: Олександр Зубков (у польоті) оформив 3 очки за системою гол+пас (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

Упевненою перемогою збірної України завершився матч 5-го туру в Дивізіоні B Ліги націй УЄФА проти національної команди Вірменії.

Детальніше про поєдинок – у звіті РБК-Україна.

Ліга націй, група B1, 5-й тур

Вірменія – Україна – 0:5

Голи: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Ігнатенко, 81

У порівнянні з матчем проти Шотландії у складі збірної України відбулося 11 змін. Іншою стала і формація. Якщо в Глазго "синьо-жовті" вийшли з чотирма оборонцями, то в Єревані тренерський штаб національної команди вирішив зіграти в 3 центрбеки з Тимчиком і Миколенком на флангах.

Хоч українці активно розпочали, та першою момент створила збірна Вірменії. На 5-й хвилині Кривцов помилився в обороні та дозволив пробити Селараяну, але Лунін впорався з ударом нападника. "Синьо-жовті" відповіли згодом, коли Циганков увірвався у вільну зону та потужно пробив у ближній кут після передачі Ігнатенка – повз ворота.

А на 22-й хвилині збірна України повела в рахунку. Це Циганков у межах штрафного віддав на Зубкова, який прострілив від лінії поля на дальню стійку – Тимчику залишалося лише підставити ногу, щоб відправити м'яч у сітку воріт.

Невдовзі автор гола міг стати ще й асистентом. Однак, на його простріл із рикошетом від оборонця ніхто з партнерів відгукнутися не встиг. А перед перервою на неточний удар Селараяна зі штрафного українці відповіли пострілом Ігнатенка повз ворота в оточенні суперників.

На другий тайм вірменська збірна вийшла з наміром відігратися. Хлопці Хоакіна Капарроса провели серію небезпечних атак. Зокрема, Дашян низом пробив поруч зі стійкою з перспективного штрафного. Натомість удар Барсегяна боковими ножицями в ближньому куті впіймав Лунін.

Зрештою, забила збірна України. На 57-й хвилині Яремчук в атаці "синьо-жовтих" віддав праворуч на Тимчика, а оборонець "Динамо" прострілив до центру карної зони – Зубков класно пробив в один дотик під поперечину!

Україна розтрощила збірну Вірменії та зберегла шанси на Дивізіон A Ліги націй

Другий забитий м'яч окрилив команду Олександра Петракова. Двічі в центрі уваги опинився Циганков. Спершу м'яч після елегантного "парашута" вінгера опустився згори на сітку, а згодом трохи не докрутив сферу в дальній кут воріт Вірменії в швидкісному прориві.

Третій гол Україна оформила на 69-й хвилині. Знову до забитого м'яча доклався Зубков, а допомогли виконавці, які щойно з'явилися на заміну – Ярмоленко та Довбик. Перший вивів вінгера "Шахтаря" на оперативний простір, а другий головою замкнув дальню стійку після верхової передачі Зубкова над воротарем – 0:3!

Ще двічі збірна України забила у фінальні 10 хвилин. Організував забиті м'ячі той же Довбик. Для початку форвард виконав роль плеймейкера: опинившись на правому фланзі, вивіреною передачею знайшов у півколі штрафного Ігнатенка, який пробив точно в кут. А на 84-й лідер атак "Дніпра-1" не зміг пробити після подачі з кутового, але виграв підбір, протиснув оборонця і проштовхнув м'яч повз воротаря у ближньому бою!

Завдяки цій перемозі українська збірна зберегли шанси на підвищення в класі. 27 вересня "синьо-жовті" визначать переможця групи B1 Ліги націй у другому матчі зі збірною Шотландії.

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