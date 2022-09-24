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Іран відкинув звинувачення України про підтримку РФ і заявив про "вплив третіх країн"

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Тегеран, Субота 24 вересня 2022 14:32
Іран відкинув звинувачення України про підтримку РФ і заявив про "вплив третіх країн" Фото: Іран відповів на звинувачення України щодо військової допомоги РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Іран відкинув звинувачення України щодо продажу Росії дронів-камікадзе. Тегеран заявив про "вплив третіх країн".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Tasnim.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Насер Канані заявив, що шкодує про погіршення дипломатичних відносин між Іраном та Україною.

"Це рішення ґрунтується на непідтверджених повідомленнях та викликане створенням медійного простору іноземними сторонами", - сказав він.

При цьому в Ірані запевнили, що нібито дотримуватися нейтралітету у війні, розв'язаної Росією, а глава МЗС провів низку зустрічей з російським міністром закордонних справ, щоб "допомогти у вирішенні кризи".

"Канані порадив уряду цієї країни (України, - ред.) уникати впливу третіх країн, які прагнуть зруйнувати відносини між двома країнами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна вигнала іранського посла через військову підтримку РФ і постачання дронів російській армії.

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