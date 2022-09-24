ЗМІ дізналися про плани Росії закрити кордони через мобілізацію: названо дату
Росія закриє державні кордони вже 28 вересня. Це відбудеться одразу після "референдумів" на окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Изнанка".
Зокрема, виїзд буде заборонено всім чоловікам та жінкам, які можуть потрапляти під мобілізацію. За даними журналістів, відповідний законопроект буде розглянуто на засіданні Держдуми і також ухвалено швидко.
У ролику наголошується, що кілька російських регіонів уже заборонили виїзд військовозобов'язаних за межі міста чи області.
Так, як додають журналісти, обмежувальні заходи введені в Амурській, Воронезькій, Курганській, Курській, Липецькій, Нижегородській, Самарській, Смоленській, Ростовській, Свердловській, Тверській, Челябінській областях, а також у Північній Осетії, Дагестані, Татарстані та Якутії.
Як повідомлялось, після старту мобілізації в Росії повістки почали приходити і жителям Криму, причому десятками. У чатах прихильники "руського миру" поширюють інструкції, як правильно здаватися в полон та розмовляти з ЗСУ.
Також росіяни почали масово роздавати повістки кримським татарам у Криму. Це може спричинити геноцид.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.