ua ru
Сб, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗМІ дізналися про плани Росії закрити кордони через мобілізацію: названо дату

Новость на русском →
Росія, Субота 24 вересня 2022 15:54
ЗМІ дізналися про плани Росії закрити кордони через мобілізацію: названо дату Фото: держкордон може бути закритий у Росії 28 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія закриє державні кордони вже 28 вересня. Це відбудеться одразу після "референдумів" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Изнанка".

Зокрема, виїзд буде заборонено всім чоловікам та жінкам, які можуть потрапляти під мобілізацію. За даними журналістів, відповідний законопроект буде розглянуто на засіданні Держдуми і також ухвалено швидко.

У ролику наголошується, що кілька російських регіонів уже заборонили виїзд військовозобов'язаних за межі міста чи області.

Так, як додають журналісти, обмежувальні заходи введені в Амурській, Воронезькій, Курганській, Курській, Липецькій, Нижегородській, Самарській, Смоленській, Ростовській, Свердловській, Тверській, Челябінській областях, а також у Північній Осетії, Дагестані, Татарстані та Якутії.

Як повідомлялось, після старту мобілізації в Росії повістки почали приходити і жителям Криму, причому десятками. У чатах прихильники "руського миру" поширюють інструкції, як правильно здаватися в полон та розмовляти з ЗСУ.

Також росіяни почали масово роздавати повістки кримським татарам у Криму. Це може спричинити геноцид.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Успіхи ЗСУ, мінус 56 тисяч окупантів та спішна мобілізація в РФ: підсумки 7 місяців війни
Успіхи ЗСУ, мінус 56 тисяч окупантів та спішна мобілізація в РФ: підсумки 7 місяців війни
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю