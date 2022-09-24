ЗМІ дізналися про плани Росії закрити кордони через мобілізацію: названо дату

Росія закриє державні кордони вже 28 вересня. Це відбудеться одразу після "референдумів" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал " Изнанка ".

Зокрема, виїзд буде заборонено всім чоловікам та жінкам, які можуть потрапляти під мобілізацію. За даними журналістів, відповідний законопроект буде розглянуто на засіданні Держдуми і також ухвалено швидко.

У ролику наголошується, що кілька російських регіонів уже заборонили виїзд військовозобов'язаних за межі міста чи області.

Так, як додають журналісти, обмежувальні заходи введені в Амурській, Воронезькій, Курганській, Курській, Липецькій, Нижегородській, Самарській, Смоленській, Ростовській, Свердловській, Тверській, Челябінській областях, а також у Північній Осетії, Дагестані, Татарстані та Якутії.