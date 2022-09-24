ua ru
Сб, 24 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Путіна думають про введення воєнного стану, - ЗМІ

Новость на русском →
Субота 24 вересня 2022 21:02
У Путіна думають про введення воєнного стану, - ЗМІ Фото: у Путіна думають про введення воєнного стану (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії обговорюється можливість запровадження воєнного стану. У Кремлі підуть на такий крок, якщо українські війська продовжать атакувати російську армію на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Верстку".

Так, воєнний стан у РФ можуть запровадити, якщо Україна атакуватиме путінські війська на так званих "приєднаних територіях", тобто тих територіях, на яких Росія проводить псевдореферендуми про "приєднання до РФ" та фабрикує результати "голосування".

Два джерела видання назвали план запровадити воєнний стан "небажаним, але можливим".

Також повідомляється, що в РФ можуть оголосити про заборону на виїзд з країни чоловіків, які підлягають призову. На початку тижня цей план обговорять президент РФ Володимир Путін та представники парламенту і уряду. Тоді й остаточно буде сформульовано рішення.

Заборону можуть запровадити до кінця вересня, оскільки влада оцінює потік чоловіків, які виїжджають з країни, як такия, що "викликає тривогу".

За даними джерел видання, 30 вересня відбудеться звернення Путіна до Федеральних зборів, які проведуть за аналогією з 2014 роком, коли РФ незаконно анексувала український Крим.

Так, Путін звернеться до депутатів та сенаторів за підсумками проведених "референдумів", потім має бути підписання договору про "приєднання територій".

Нагадаємо, російські депутати планують внести до Держдуми законопроекти про "входження до складу РФ" непідконтрольних Україні територій 28 вересня. А 29 вересня депутати хочуть розглянути ці документи.

Раніше Путін оголосив про початок "часткової мобілізації" у його країні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Референдум
NEWS
У Путіна думають про введення воєнного стану, - ЗМІ
У Путіна думають про введення воєнного стану, - ЗМІ
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю