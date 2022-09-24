У Путіна думають про введення воєнного стану, - ЗМІ

У Росії обговорюється можливість запровадження воєнного стану. У Кремлі підуть на такий крок, якщо українські війська продовжать атакувати російську армію на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Верстку ".

Так, воєнний стан у РФ можуть запровадити, якщо Україна атакуватиме путінські війська на так званих "приєднаних територіях", тобто тих територіях, на яких Росія проводить псевдореферендуми про "приєднання до РФ" та фабрикує результати "голосування".

Два джерела видання назвали план запровадити воєнний стан "небажаним, але можливим".



Також повідомляється, що в РФ можуть оголосити про заборону на виїзд з країни чоловіків, які підлягають призову. На початку тижня цей план обговорять президент РФ Володимир Путін та представники парламенту і уряду. Тоді й остаточно буде сформульовано рішення.

Заборону можуть запровадити до кінця вересня, оскільки влада оцінює потік чоловіків, які виїжджають з країни, як такия, що "викликає тривогу".

За даними джерел видання, 30 вересня відбудеться звернення Путіна до Федеральних зборів, які проведуть за аналогією з 2014 роком, коли РФ незаконно анексувала український Крим.

Так, Путін звернеться до депутатів та сенаторів за підсумками проведених "референдумів", потім має бути підписання договору про "приєднання територій".