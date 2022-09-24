"Градами" та "Ураганами" окупанти гатили по Дніпропетровській області: є поранені

У суботу, 24 вересня, російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів постраждало три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука .

"За уточненою інформацією, внаслідок ранкового обстрілу хлібозаводу у Марганці поранення дістали троє людей. Це двоє чоловіків та жінка, вони в лікарні", - заявив Лукашук.

За його інформацією, вдень росіяни знову обстріляли Марганецьку громаду з "Градів", але на цей раз жертв вдалося уникнути.

Також ввечері окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду. Постраждали виробничі будівлі.