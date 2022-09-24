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"Градами" та "Ураганами" окупанти гатили по Дніпропетровській області: є поранені

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Україна, Субота 24 вересня 2022 20:20
"Градами" та "Ураганами" окупанти гатили по Дніпропетровській області: є поранені Фото: "Градами" та "Ураганами" окупанти гатили по Дніпропетровській області (воен ТВ)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 24 вересня, російські військові завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілів постраждало три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"За уточненою інформацією, внаслідок ранкового обстрілу хлібозаводу у Марганці поранення дістали троє людей. Це двоє чоловіків та жінка, вони в лікарні", - заявив Лукашук.

За його інформацією, вдень росіяни знову обстріляли Марганецьку громаду з "Градів", але на цей раз жертв вдалося уникнути.

Також ввечері окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду. Постраждали виробничі будівлі.

Нагадаємо, що окупанти вранці накрили вогнем Нікопольський район.

Пізніше, опублікували фото наслідків обстрілу Нікопольського району.

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