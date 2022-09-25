Україна скликає Радбез ООН через "референдуми" Росії на окупованих територіях
Україна вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки Організацій Об'єднаних Націй щодо "референдумів", які РФ намагається проводити на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка.
"Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН", - наголосив дипломат.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що "референдуми" на окупованих територіях закриють РФ можливість переговорів з Україною та цивілізованим світом.
До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що членство Росії в Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.