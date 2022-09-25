ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США попередили РФ про катастрофічні наслідки ядерного удару і "рішучу відповідь"

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 25 вересня 2022 18:02
США попередили РФ про катастрофічні наслідки ядерного удару і "рішучу відповідь" Фото: радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США попереджають Росію про катастрофічні наслідки застосування ядерної зброї в Україні. Вашингтон пообіцяв відповісти рішуче, якщо Кремль наважиться на цей крок.

Про це заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Якщо Росія перетне цю межу, наслідки для Росії будуть катастрофічними. Сполучені Штати дадуть відповідь рішуче. Зараз у приватних каналах ми докладніше роз'яснили, що саме це означатиме", - сказав Салліван.

Радник Білого дому зазначив, що США хочуть закласти принцип відповідальності за свої дії, а не грати в гру "око за око". За його словами, Вашингтон розробляє план "на всі випадки життя".

Салліван підтвердив, що США вже працюють над новими антиросійськими санкціями, які будуть впроваджені проти організацій, осіб та компаній, які підтримують російську військову машину та "референдуми" на окупованих територіях України.

Водночас Салліван не захотів коментувати протести проти мобілізації в РФ. Він заявив, що США зосередилися на підтримці України, а "майбутнє Росії має вирішувати російський народ".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США можуть ввести додаткові санкції проти Росії через "референдуми" в окупованих містах України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ядерна зброя Війна в Україні
NEWS
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
День виборів. Чого чекати Україні від зміни влади в Італії
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю