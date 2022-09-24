У Кулеби гостро відповіли на заяви Ірану про скандал з дронами

Звинувачення України з боку Ірану у "впливі третіх країн" є хибними. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Києвом після передачі дронів армії РФ.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.