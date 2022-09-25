Мобілізація навряд чи дасть змогу РФ створити ефективні бойові підрозділи для війни проти України, - ISW

У РФ "часткова" мобілізація продовжує поспішно змушувати тисячі росіян вступати на військову службу. Однак навряд чи таким чином Кремлю вдасться створити ефективну бойову силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що частина мобілізованих проходитиме 1-2 місяці навчання. Усі решта - можуть отримати ще менше часу на підготовку.

В ISW вказують, що серед призваних є багато тих, хто старший 50 років і має серйозні захворювання.

Окрім цього, фахівці, опираючись на відео із соцмереж, які були оприлюднені 24 вересня, зробили висновок, що мобілізовані отримують іржаву стрілецьку зброю, непридатну для служби.