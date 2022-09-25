Окупанти ще у вересні визначили "результати" псевдореферендумів, - СБУ

Окупанти на захоплених територіях заздалегідь "підбили підсумки" псевдореферендумів. Так звані результати вони вже визначили на початку вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані СБУ та перехоплену розмову жителів окупованих територій.

"Нинішнє абсолютно незаконне "голосування", анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, - просто для створення потрібної їм картинки на росТБ", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили це доводить інформація, яка є в розпорядженні СБУ, а також телефонних розмовах жителів тимчасово окупованих територій, які мають родичів у "керівництві ЛДНР".

"Мені сестра подзвонила: у них друзі, ну їх, виходять, куми... Донька працює в міністерстві соціальної політики "ДНР". Вона все знає. Вона сказала: "Ще на початку вересня підписані були документи про входження "ДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганській області, входженні їх до складу російської федерації". Все", - розповідає українка своїй знайомій, яка також перебуває у тимчасовій окупації.

Як повідомили у відомстві, жінки бідкаються, що Росія просто знищує місцеве населення, фальшуючи результати умовного волевиявлення, вони наражають на смерть простих людей.

"Наші будуть це, Україна битиме, відбиватиме. А ці будуть говорити про те, що це територія Росії і теж готуватиме, і все. Ну хто доведе - хто, де голосував, скажи? Ніхто нічого не доведе. Людей не спитали, за людей все вирішили. Життя, долі покалічили, поламали", - резюмує співрозмовниця.

Нагадаємо, що Україна скликає Радбез ООН через "референдуми" Росії на окупованих територіях.

Тим часом ЗМІ дізналися, що Держдума РФ планує вже наступного тижня внести до парламенту та розглянути законопроекти про анексію тимчасово окупованих територій України.

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