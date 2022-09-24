Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла
Кількість постраждалих внаслідок нічного удару по Запоріжжю зросла до дев'яти осіб, один цивільний госпіталізований, ще один загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря міськради Запоріжжя Олександра Куртєва.
Фото: наслідки нічних обстрілів Запоріжжя (t.me/kurtievofficial)
"В результаті нічних обстрілів в одному з багатоквартирних будинків міста сталася пожежа. Вогонь було ліквідовано. Мешканці будинку мали можливість перечекати ніч у комунальному автобусі, використаному як пункт обігріву. Ще в дев'яти багатоквартирних будинках вилетіли шибки. Вибиті вікна та зруйновані дахи в приватних будинках" , - розповів він.
На місці події працюють комунальні служби та представники райадміністрації.
Людям, які залишилися без житла, пропонується тимчасове поселення у найближчому дитячому садку.
Нагадаємо, вночі ворожі війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу спалахнув житловий будинок.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.