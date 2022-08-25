Удар по станции Чаплино и рекордная помощь от США: новости за 24 августа

США выделяют Украине крупнейший пакет военной помощи. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов. Тем временем российские военные ударили по железнодорожной станции поселка Чаплино, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека и еще около 50 человек получили ранения.
Подробнее о том, что произошло в среду, 24 августа, - в материале РБК-Украина.
Война России против Украины: последние новости
Россияне ударили по поезду в Днепропетровской области
В результате атаки по железнодорожной станции поселка Чаплино погибли по меньшей мере 22 человека и еще около 50 человек получили ранения.
Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины
США выделяют около 2,98 млрд долларов через инициативу содействия безопасности Украины. В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета помощи:
Поставки вооружения начнутся в ближайшие несколько месяцев и продлятся в ближайшие годы. Часть оружия не предназначена для применения в реалиях продолжающейся войны, но она может "сформировать костяк мощных украинских сил будущего".
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского
Премьер-министр Британии Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Киев. Президент вручил ему Орден Свободы.
Байден завтра позвонит Зеленскому и предупредит его о "референдумах"
Белый дом располагает информацией о том, что Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.
США ожидают, что страна-агрессор будет манипулировать результатами "референдумов" и ложно утверждать о якобы согласии украинцев присоединиться к РФ.
Совбез ООН собрался на полугодие вторжения РФ в Украину
Инициаторами заседания стали США и страны Европы. Президент Украины Владимир Зеленский принял в нем участие в формате онлайн-выступления.
Без осадков и жара до +34: прогноз погоды на завтра
В четверг, 25 августа, в Украине будет небольшая облачность и без осадков. При этом ожидается жара до +34 градусов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.