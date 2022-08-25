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Удар по станции Чаплино и рекордная помощь от США: новости за 24 августа

Коллаж РБК-Украина
Автор: Елизавета Драбкина

США выделяют Украине крупнейший пакет военной помощи. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов. Тем временем российские военные ударили по железнодорожной станции поселка Чаплино, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека и еще около 50 человек получили ранения.

Подробнее о том, что произошло в среду, 24 августа, - в материале РБК-Украина.

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США выделяют около 2,98 млрд долларов через инициативу содействия безопасности Украины. В Пентагоне раскрыли содержание нового пакета помощи:

  • 6 систем ПВО NASAMS с дополнительными боеприпасами;
  • до 245 000 снарядов для 155-мм артиллерии;
  • до 65 000 выстрелов 122-мм минометных боеприпасов;
  • до 24 противоартиллерийских радаров;
  • разведывательные БПЛА Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;
  • БПЛА VAMPIRE;
  • ракетные системы с лазерным наведением;
  • финансирование обучения, технического обслуживания и поддержки.

Поставки вооружения начнутся в ближайшие несколько месяцев и продлятся в ближайшие годы. Часть оружия не предназначена для применения в реалиях продолжающейся войны, но она может "сформировать костяк мощных украинских сил будущего".

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