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Байден завтра позвонит Зеленскому и предупредит его о "референдумах"

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Вашингтон, Среда 24 августа 2022 21:09
Байден завтра позвонит Зеленскому и предупредит его о "референдумах" Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В четверг, 25 августа, президент США Джо Байден позвонит своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор состоится, в частности, из-за новой информации Белого дома о "референдумах" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Джона Кирби, которое приводит CNN.

По его словам, Белый дом располагает информацией о том, что Россия может провести псевдореферендумы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в течение ближайших нескольких дней.

"Соединенные Штаты и международное сообщество очень четко заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться законными", - подчеркнул Кирби.

США ожидают, что Россия будет манипулировать результатами "референдумов" и ложно утверждать о якобы согласии украинцев присоединиться к РФ.

"Будет крайне важно выявлять и противодействовать этой дезинформации в режиме реального времени", - добавил Кирби.

При этом, по его информации, россияне сейчас обеспокоены возможной низкой явкой на псевдореферендумах.

Более детально о подготовке оккупантов к псевдореферендумам можете узнать в материале РБК-Украина "Угрозы и пропаганда. РФ продолжает пытаться организовать "референдумы" на Донбассе и юге".

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Белый дом Референдум
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