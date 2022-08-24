ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Джонсон на встрече с Зеленским объяснил, что будет, если Путин победит в войне

Новина українською →
Киев, Среда 24 августа 2022 17:10
Джонсон на встрече с Зеленским объяснил, что будет, если Путин победит в войне Фото: Зеленский встретился с Джонсоном 24 августа в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Если президент РФ Владимир Путин победит в войне в Украине – ни одна страна не будет чувствовать себя в безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Великобритании Бориса Джонсона на брифинге во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 24 августа.

"Если Путин победит - это означает "зеленый свет" для любого автократа в мире, означать, что все можно изменить силой. Вы знаете, Владимир, британские политики, все партии обещают вам, что они будут говорить одним голосом о поддержке Украины. Это будет экономическая поддержка, в частности", - сказал он.

По словам Джонсона, он гордится, что Британия предоставила больше оружия Украине, чем любая другая европейская страна.

"И сегодня я сказал, что еще больше боеприпасов к Украине, мы подготовили 10 тысяч украинских солдат совместно с нашими союзниками. Люди из разных частей жизни идут в Украину на борьбу. Это вдохновляет и дает уверенность, что Украина победит", - добавил британский премьер.

Как сообщалось, 24 августа, с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Борис Джонсон
NEWS
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского
DAILY
Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам