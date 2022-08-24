Пытались вести разведку. Украинские военные сбили четыре вражеских беспилотника
Украинские защитники в течение дня сбили четыре российских беспилотника, вероятно Орлан-10, пытавшихся разведать дислокацию Вооруженных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр" и ОК "Север".
Отмечается, что военные сбили по одному дрону в Сумской и Черкасской областях.
Еще два БПЛА защитники "приземлили" в Черниговской области.
Также сообщается, что оккупанты обстреляли приграничья Черниговской и Сумской областей восемь раз.
Черниговская область
Около 9:00 было четыре взрыва в Новгород-Северском районе. Обстрел велся из самоходных артиллерийских установок из российского населенного пункта Случевск.
С 10:15 зафиксировано еще семь взрывов из миномета 120 мм в районе Семеновской территориальной громады. Стреляли из российской Ломаковки.
В 11:40 было восемь приходов из миномета 120 мм в районе населенного пункта Горск Корюковского района.
В 16:00 было 12 взрывов в район населенного пункта Каменская Слобода Новгород-Северского района, вероятно из ствольной артиллерии. В результате атаки произошел пожар лесного массива.
Сумская область
Россияне начали обстреливать север Сумской области с 09:00. Сначала было три прилета из миномета по территории Зноб-Новгородской общины.
Около 10:00 произошло семь взрывов из российской Некислицы в районе Бачевска Шосткинского района. Огонь вели из ствольной артиллерии.
В 12:00 было пять взрывов снова в Зноб-Новгородской территориальной общине, вероятно из миномета 82 мм.
Около 15:00 начался обстрел Эсманского территориального общества: три прилета из ствольной артиллерии и один снаряд, который, вероятно, не сдетонировал. Обстрел велся со стороны российского Троебортного.
Информации о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры нет.
Напомним, сегодня ВСУ также уничтожили российский беспилотник над Винницкой областью.
Ночью украинские военные сбили вертолет Ка - 52 российских оккупантов.
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