В результате обстрела оккупантами Днепропетровской области погиб ребенок
Иллюстративное фото: в результате обстрела оккупантами Днепропетровской области погиб ребенок (facebook com MNSDNE)
Российские захватчики обстреляли Синельниковский район Днепропетровской области 24 августа. В результате атаки погиб ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"В результате ракетного обстрела погиб 11-летний ребенок. Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов", - написал он.
Напомним, около 15:00 вражеская ракета попала в частный дом в Синельниковском районе. Тогда под завалами оказалось двое детей, которых эвакуировали спасатели.
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