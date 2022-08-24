Британия выделит более 63 млн долларов военной помощи: что получит Украина

Великобритания в День независимости выделяет Украине новый пакет военной помощи на более чем 63 млн долларов (54 миллиона фунтов стерлингов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Британии.

Украина получит 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах. Они предназначены для обнаружения приближения вражеских сил.

Дроны имеют размер меньше мобильного телефона, а научиться управлять ими можно за 20 минут. Беспилотник передает видео в реальном времени и делает неподвижные изображения.

Также Британия готовится передать Украине транспортные средства для поиска мин в водах. В ближайшие недели украинские военные пройдут специальные учения.

Кроме того, Лондон продолжает расширять подготовку украинских защитников. К учениям присоединились уже восемь стран - Канада, Дания, Новая Зеландия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Литва.

Визит Джонсона в Киев

Сегодня в День Независимости в столицу прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон. Это его прощальный визит в Украину, ведь осенью Джонсон уйдет с должности.

Глава британского правительства поздравил украинцев с праздником и подчеркнул, что его страна продолжает оказывать поддержку.