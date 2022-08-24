Оккупанты нанесли два ракетных удара по Хмельницкой области: в ОВА рассказали о последствиях
Фото: Сергей Гамалий, глава Хмельницкой ОВА (adm-km.gov.ua)
Российская армия нанесла два ракетных удара по территории Шепетовского района, последствия обстрела ликвидируются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалея.
"Пожар локализован. Сейчас там работают службы ГСЧС. Последствия мы ликвидируем", - заявил Гамалий.
Глава области сообщил, что два ракетных удара были нанесены по критической инфраструктуре Шепетовского района. В домах, находящихся рядом были выбиты окна и двери. Власти выясняют информацию о пострадавших.
Напомним, что сегодня в Хмельницкой области прозвучали взрывы во время воздушной тревоги.
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