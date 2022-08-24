Резников после начала войны получил ультиматум от Шойгу с требованием капитулировать, - WP

Через два дня после начала полномасштабного вторжения России, 26 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников получил ультиматум от российского коллеги Сергея Шойгу с требованием капитулировать. Ультиматум передал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Так, 22 февраля Резников разговаривал по телефону с Хрениным, который пообещал, что российские войска не будут вторгаться в Украину с территории Беларуси.

"Дал слово офицера, он оказался лжецом", - сказал Резников.

Через два дня, уже после начала вторжения, министры обороны двух стран снова провели переговоры. Резников услышал нервный и неприятный голос на другом конце линии. Белорусский министр сказал, что передает сообщение от своего российского коллеги Сергея Шойгу.

"Если Украина подпишет акт о капитуляции, то вторжение прекратится", - заявил тогда Хренин.

Резников ответил: "Я готов принять капитуляцию с российской стороны".

Напомним, сегодня, 24 августа Украина отмечает главный праздник - День Независимости. Впервые он проходит в условиях полномасштабной войны, а все торжества отменены из-за угрозы ракетных атак по Киеву. Но украинцы продолжают героическую борьбу за свою свободу, которой удалось достичь 31 год назад.

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