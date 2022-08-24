Новый пакет военной помощи Украине от США: в Пентагоне назвали сроки поставок оружия
США планируют начать поставки вооружения, которое вошло в новый пакет военной помощи Украине, уже в ближайшие несколько месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля в ходе брифинга.
"Поставки (вооружения Украине - ред.) начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в ближайшие годы", - заявил Каль.
По его словам, часть вооружения, которое вошло в новый пакет помощи Украине, не предназначено для применения в реалиях продолжающейся войны, но оно может "сформировать костяк мощных украинских сил будущего".
Напомним, президент США Джо Байден сегодня, 24 августа, утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.
В рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.
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