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Без осадков и жара до +34: прогноз погоды на завтра

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Киев, Среда 24 августа 2022 15:42
Без осадков и жара до +34: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине завтра будет жарно, но без осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 25 августа, в Украине будет небольшая облачность и без осадков. При этом ожидается жара до +34 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентр в Facebook.

Завтра ожидается восточный и северо-восточный ветер, скорость которого будет достигать 5-10 м/с. При этом днем в восточных и юго-восточных областях ожидаются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15 +20 градусов, а на побережье морей до +23.

Днем температура воздуха поднимется до +29 +34 градусов. В Карпатах и Крымских горах ночью температура будет колебаться в пределах +11 +16 градусов, а днем +20 +25.

Без осадков и жара до +34: прогноз погоды на завтра

Напомним, недавно в Укргидрометцентре рассказали, как война повлияла на погоду и точность прогнозов.

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