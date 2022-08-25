Удар по станції Чаплине та рекордна допомога від США: новини за 24 серпня

США виділяють Україні найбільший пакет військової допомоги. Його вартість становить майже 3 млрд доларів. Тим часом російські військові вдарили по залізничній станції селища Чаплине, внаслідок чого загинули щонайменше 22 людини і ще близько 50 людей отримали поранення.
Детальніше про те, що сталося у середу, 24 серпня, - у матеріалі РБК-Україна.
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Внаслідок атаки по залізничній станції селища Чаплине загинули щонайменше 22 людини, ще близько 50 людей отримали поранення.
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США виділяють близько 2,98 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці Україні. У Пентагоні розкрили зміст нового пакету допомоги:
Поставки озброєння почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться у найближчі роки. Частина зброї не призначена для застосування в реаліях триваючої війни, але вона може "сформувати кістяк потужних українських сил майбутнього".
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