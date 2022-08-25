Удар по станції Чаплине та рекордна допомога від США: новини за 24 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

Росіяни вдарили по потягу в Дніпропетровській області

Внаслідок атаки по залізничній станції селища Чаплине загинули щонайменше 22 людини, ще близько 50 людей отримали поранення.

Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України

США виділяють близько 2,98 млрд доларів через Ініціативу сприяння безпеці Україні. У Пентагоні розкрили зміст нового пакету допомоги:

6 систем ППО NASAMS з додатковими боєприпасами;

до 245 000 снарядів для 155-мм артилерії;

до 65 000 пострілів 122-мм мінометних боєприпасів;

до 24 протиартилерійських радарів;

розвідувальні БПЛА Puma і допоміжне обладнання для БПЛА Scan Eagle;

БПЛА VAMPIRE;

ракетні системи з лазерним наведенням;

фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Поставки озброєння почнуться в найближчі кілька місяців і продовжаться у найближчі роки. Частина зброї не призначена для застосування в реаліях триваючої війни, але вона може "сформувати кістяк потужних українських сил майбутнього".

Джонсон приїхав в Київ та отримав орден від Зеленського

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон прибув з офіційним візитом до Києва. Президент вручив йому Орден Свободи.

Британія виділить Україні новий пакет військової допомоги на понад 63 млн доларів. У ньому, зокрема, будуть 850 ручних мікродронів Black Hornet, що призначені для виявлення наближення ворожих сил, а також транспортні засоби для пошуку мін у водах.

Джонсон заявив, що у разі перемоги Росії у війні проти України жодна держава не буде почуватися в безпеці.

Прем'єр Британії вважає, що проведення мирних переговорів України з Росією на даний момент стало б катастрофою для всього світу.

Байден завтра подзвонить Зеленському і попередить його про "референдуми"

Білий дім має інформацію про те, що Росія може провести псевдореферендуми на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей протягом найближчих декількох днів.

США очікують, що країна-агресор буде маніпулювати результатами "референдумів" і неправдиво стверджувати про нібито згоду українців приєднатися до РФ.

Радбез ООН зібрався на півріччя вторгнення РФ в Україну

Ініціаторами засідання стали США і країни Європи. Президент України Володимир Зеленський взяв у ньому участь у форматі онлайн-виступу.

Зеленський запропонував провести Саміт майбутнього під егідою ООН в Україні у 2023 році.

Президент заявив, що Росія намагається викликати енергетичну бідність десятків мільйонів людей, позбавивши їх доступу до основних товарів і електроенергії.

Без опадів і спека до +34: прогноз погоди на завтра

У четвер, 25 серпня, в Україні буде невелика хмарність і без опадів. При цьому очікується спека до +34 градусів.