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Зеленский предложил провести Саммит будущего ООН в Украине

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Киев, Среда 24 августа 2022 18:57
Зеленский предложил провести Саммит будущего ООН в Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести Саммит будущего под эгидой ООН, который состоится в 2023 году, в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН.

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает идею генсека ООН Антониу Гутерриша провести Саммит будущего. По его словам, для того, чтобы выстроить общее будущее всего мира необходимо "оставить на свалке истории агрессию и колониальные амбиции", которые демонстрирует сейчас Россия.

"Было бы символично провести этот саммит в Украине, в стране, где решается, будет ли будущее вообще. Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, в наших морских портах, на Донбассе, в Крыму", - заявил президент.

Он также снова заявил о необходимости российский войск с территории Запорожской АЭС, поскольку территория станции сейчас превращена в зону боевых действий.

Напомним, сегодня, 24 августа, в Нью-Йорке стартовало заседание Совета безопасности ООН, которое посвящено полугодию вторжения России в Украину.

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Владимир Зеленский ООН Российская Федерация
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