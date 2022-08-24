Зеленский предложил провести Саммит будущего ООН в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести Саммит будущего под эгидой ООН, который состоится в 2023 году, в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН .

Зеленский подчеркнул, что Украина поддерживает идею генсека ООН Антониу Гутерриша провести Саммит будущего. По его словам, для того, чтобы выстроить общее будущее всего мира необходимо "оставить на свалке истории агрессию и колониальные амбиции", которые демонстрирует сейчас Россия.

"Было бы символично провести этот саммит в Украине, в стране, где решается, будет ли будущее вообще. Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, в наших морских портах, на Донбассе, в Крыму", - заявил президент.

Он также снова заявил о необходимости российский войск с территории Запорожской АЭС, поскольку территория станции сейчас превращена в зону боевых действий.