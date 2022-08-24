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Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского

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Киев, Среда 24 августа 2022 16:45
Джонсон приехал в Киев и получил орден от Зеленского Фото: Борис Джонсон и Владимир Зеленский, лидеры Британии и Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Милан Лелич

Сегодня, 24 августа, с официальным визитом в Украину прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, на совместной пресс-конференции в Киеве украинский лидер вручил британскому премьеру орден.

"Я имею честь вручить Борису от имени всех украинцев Орден свободы, эта награда полностью отображает то, что он делает для нашей страны и для всей Европы", - сказал Зеленский.

Со своей стороны Джонсон высказался об украинцах, которые дают отпор полномасштабной российской агрессии.

"Вы смогли дать Путину апперкот, отбросив их (российские войска - ред.) от Киева, от Харькова и сделали гораздо более понятным для мира, насколько он ужасно ошибся недооценив угрозу этой войны и ту цену, которую вы готовы заплатить, защищая вашу любимую страну. Я салютую смелости обычных украинцев, которые просто продолжают жить своей жизнью", - сказал премьер Британии.

Напомним, в июле британские СМИ сообщали, что Джонсон планирует прощальный визит в Украину ведь осенью он уйдет с поста премьера Британии.

Кроме того, в июле Джонсон получил звание почетного гражданина Одессы.

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Владимир Зеленский Украина Великобритания Борис Джонсон Война России против Украины
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