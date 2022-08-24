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NASAMS, беспилотники и ракеты: раскрыто содержание рекордного пакета помощи от США

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Вашингтон, Среда 24 августа 2022 20:09
NASAMS, беспилотники и ракеты: раскрыто содержание рекордного пакета помощи от США Фото: раскрыт состав рекордного пакета помощи от США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина получит от США ряд вооружений в рамках крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. В частности, украинским военным передадут системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В новый пакет военной помощи Украине от США вошли:

  • шесть систем ПВО NASAMS с дополнительными боеприпасами;
  • до 245 000 снарядов для 155-мм артиллерии;
  • до 65 000 снарядов для 122-мм минометов;
  • до 24 противоартиллерийских радаров;
  • разведывательные БПЛА Puma и вспомогательное оборудование для БПЛА Scan Eagle;
  • системы противодействия беспилотникам VAMPIRE;
  • ракетные системы с лазерным наведением;
  • финансирование обучения, технического обслуживания и поддержания.

"Этот пакет военной помощи, о котором было объявлено в День Независимости Украины, подчеркивает приверженность США долгосрочной поддержке Украины, представляя собой многолетние инвестиции в укрепление прочности Вооруженных сил Украины, которые продолжают защищать свой суверенитет перед лицом российской агрессии", - подчеркивают в Пентагоне.

В ведомстве также отметили, что с января 2021 года США выделили для Украины более 13,5 млрд долларов в рамках помощи в оборонной сфере.

Напомним, в День Независимости Украины президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для ВСУ. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

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